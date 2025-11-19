Les mineurs d'or augmentent alors que le prix des lingots s'accroît en raison de la demande de valeurs refuges

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

(Mises à jour)

19 novembre - ** Les actions des mineurs d'or augmentent, suivant la hausse des prix de l'or GOL/

** L'or au comptant XAU= a augmenté de 1,4 % pour atteindre 4 126,00 $ l'once

** Le prix de l'or augmente car les investisseurs se sont tournés vers la valeur refuge avant la publication du compte-rendu de la dernière réunion de la Réserve fédérale plus tard dans la journée et le report des données sur l'emploi aux États-Unis

** Les principales sociétés minières Newmont NEM.N et Barrick Mining ABX.TO augmentent respectivement de 3 % et de 2 %

** Les actions cotées aux États-Unis des sociétés minières sud-africaines Gold Fields GFI.N augmente de 5 %, Harmony Gold

HMY.N augmente de 2,5 %, AngloGold Ashanti AU.N augmente de 4,2 % et Sibanye Stillwater SBSW.N augmente de 8,5 %

** Les mineurs canadiens Agnico Eagle Mines AEM.TO gagne 2,4 % et Kinross Gold K.TO augmente de 3 %