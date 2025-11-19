 Aller au contenu principal
Les mineurs d'or augmentent alors que le prix des lingots s'accroît en raison de la demande de valeurs refuges
information fournie par Reuters 19/11/2025 à 16:16

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

(Mises à jour)

19 novembre - ** Les actions des mineurs d'or augmentent, suivant la hausse des prix de l'or GOL/

** L'or au comptant XAU= a augmenté de 1,4 % pour atteindre 4 126,00 $ l'once

** Le prix de l'or augmente car les investisseurs se sont tournés vers la valeur refuge avant la publication du compte-rendu de la dernière réunion de la Réserve fédérale plus tard dans la journée et le report des données sur l'emploi aux États-Unis

** Les principales sociétés minières Newmont NEM.N et Barrick Mining ABX.TO augmentent respectivement de 3 % et de 2 %

** Les actions cotées aux États-Unis des sociétés minières sud-africaines Gold Fields GFI.N augmente de 5 %, Harmony Gold

HMY.N augmente de 2,5 %, AngloGold Ashanti AU.N augmente de 4,2 % et Sibanye Stillwater SBSW.N augmente de 8,5 %

** Les mineurs canadiens Agnico Eagle Mines AEM.TO gagne 2,4 % et Kinross Gold K.TO augmente de 3 %

Valeurs associées

AGNICO EAGLE MIN
238,490 CAD TSX +2,43%
ANGLOGOLD ASH
83,588 USD NYSE +4,29%
BARRICK MINING
54,000 CAD TSX +2,35%
GOLD FIELDS
36,100 EUR Tradegate +4,64%
GOLD FIELDS SP ADR
41,843 USD NYSE +4,79%
HARMONY GOLD MIN
15,000 EUR Tradegate +6,76%
HARMONY GOLD SP ADR
17,190 USD NYSE +2,35%
KINROSS GOLD
36,410 CAD TSX +2,65%
NEWMONT
88,935 USD NYSE +2,68%
Or
4 116,29 USD Six - Forex 1 +1,18%
SIBANYE SP ADR
11,850 USD NYSE +7,58%
SIBANYE STILLW
2,580 EUR Tradegate +10,26%
SIBANYE STILLW
2,7200 USD OTCBB -5,88%
© 2025 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.

0 commentaire

