Les mineurs d'argent s'effondrent, le métal blanc chutant en raison de la hausse du dollar américain

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

(Mises à jour)

30 janvier - ** Les actions des mineurs d'argent s'effondrent alors que le métal blanc passe sous la barre des 100 dollars l'once

** L'argent au comptant XAG= a baissé de ~14% à $99,94 l'once, alors que le dollar américain s'est renforcé en raison de la nomination imminente d'un nouveau président de la Réserve fédérale américaine

** "Bien qu'une partie importante de la hausse de l'argent ait été basée sur des fondamentaux solides, il y avait clairement un excès spéculatif sur le marché et je pense que cela est en train de disparaître", déclare l'analyste indépendant Ross Norman

** Hecla Mining HL.N en baisse de près de 8,1%; Coeur Mining CDE.N en baisse de 8%

** Mineurs canadiens: Wheaton Precious Metals WPM.TO en baisse de 7,3 %; Silvercorp Metals SVM.TO en baisse de ~10 %; Endeavour Silver EDR.TO en baisse de ~8 %

** ETFs: Abrdn Physical Silver Shares SIVR.P et iShares Silver Trust SLV.P chutent tous deux de plus de14%; Global X Silver Miners SIL.P en baisse de 7,6%; ProShares Ultra Silver

AGQ.P chute de jusqu'à 29,6%