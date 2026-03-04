 Aller au contenu principal
Les mineurs d'argent progressent, les prix de l'argent s'améliorant grâce à la baisse du dollar américain
information fournie par Reuters 04/03/2026 à 16:08

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto)) (Mises à jour)

4 mars - ** Les actions des mineurs d'argent gagnent, suivant les prix plus élevés de l'argent GOL/ ** L'argent au comptant XAG= a augmenté d'environ 2 % à 83,56 $ l'once, après avoir chuté de plus de 8 % au cours de la séance précédente, l'escalade du conflit au Moyen-Orient ayant attiré les acheteurs de valeurs sûres, tandis qu'une pause dans la hausse du dollar américain a également apporté un soutien

** Hecla Mining HL.N en hausse de 1,5% et Coeur Mining

CDE.N en légère hausse

** Les mineurs canadiens Endeavour Silver EDR.TO en hausse de 3,5%, Silvercorp Metals SVM.TO en hausse de 1,7% et Wheaton Precious Metals WPM.TO en hausse de 1,2%

** Abrdn Physical Silver Shares ETF SIVR.P gagne 2,1% et iShares Silver Trust SLV.P ajoute ~2%

Valeurs associées

Argent
83,80 USD Six - Forex 1 +2,00%
COEUR MINING
24,295 USD NYSE +0,73%
ENDEAVOUR SILVER
17,060 CAD TSX +4,98%
HECLA MINING
22,300 USD NYSE +2,84%
SILVERCORP METAL
17,340 CAD TSX +2,91%
WHEATON PRECIOUS
209,310 CAD TSX +1,16%
