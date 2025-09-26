Les mineurs d'argent progressent grâce aux données sur l'inflation qui entretiennent les paris sur une baisse des taux de la Fed

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))
26 septembre - ** Les actions des mineurs d'argent gagnent, suivant la hausse des prix du métal GOL/
** L'argent au comptant XAG= a augmenté de 1,4% à 45,85$/once, après que les données sur l'inflation américaine aient été conformes aux attentes, renforçant les paris que la Réserve Fédérale pourrait continuer à réduire ses taux d'intérêt plus tard dans l'année
** Hecla Mining HL.N augmente de 2,9% et Coeur Mining
CDE.N de 2,4%
** Les mineurs canadiens Endeavour Silver EDR.TO en hausse de 3,8% et Silvercorp Metals SVM.TO en hausse de 2,3%
** Abrdn Physical Silver Shares ETF SIVR.P et iShares Silver Trust SLV.P en hausse de 1,3% chacun
