 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide

Les mineurs d'argent progressent grâce aux achats à la baisse ; les marchés attendent les données sur l'inflation américaine
information fournie par Reuters 13/02/2026 à 11:47

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

13 février - ** Les actions de sociétés minières d'argent cotées aux États-Unis sont en hausse avant le marché, suivant les gains des prix du métal blanc GOL/

** L'argent au comptant XAG= augmente de 3,9% à 78,11 dollars l'once

* * Les investisseurs gardent un œil sur les données clés de l'inflation américaine qui seront publiées plus tard dans la journée pour obtenir des indications sur les perspectives de la politique de la Réserve fédérale

** Hecla Mining HL.N en hausse de 3,2%; Coeur Mining

CDE.N en hausse de 2,4%

** Les mineurs canadiens Endeavour Silver EDR.TO EXK.N en hausse de 3,2% et Silvercorp Metals SVM.TO SVM.N en hausse de 2,6%

** Abrdn Physical Silver Shares ETF SIVR.P et iShares Silver Trust ETF SLV.P en hausse de ~5%

Inflation

Valeurs associées

Argent
77,06 USD Six - Forex 1 +2,51%
COEUR MINING
20,940 USD NYSE -9,31%
ENDEAVOUR SILVER
14,950 CAD TSX -11,01%
ENDEAVOUR SILVER
10,995 USD NYSE -11,15%
HECLA MINING
20,885 USD NYSE -11,80%
SILVERCORP METAL
13,840 CAD TSX -11,05%
© 2026 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

Mes listes

Cette liste ne contient aucune valeur.
Chargement...

Pages les plus populaires

L'offre BoursoBank