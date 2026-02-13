Les mineurs d'argent progressent grâce aux achats à la baisse ; les marchés attendent les données sur l'inflation américaine

13 février - ** Les actions de sociétés minières d'argent cotées aux États-Unis sont en hausse avant le marché, suivant les gains des prix du métal blanc GOL/

** L'argent au comptant XAG= augmente de 3,9% à 78,11 dollars l'once

* * Les investisseurs gardent un œil sur les données clés de l'inflation américaine qui seront publiées plus tard dans la journée pour obtenir des indications sur les perspectives de la politique de la Réserve fédérale

** Hecla Mining HL.N en hausse de 3,2%; Coeur Mining

CDE.N en hausse de 2,4%

** Les mineurs canadiens Endeavour Silver EDR.TO EXK.N en hausse de 3,2% et Silvercorp Metals SVM.TO SVM.N en hausse de 2,6%

** Abrdn Physical Silver Shares ETF SIVR.P et iShares Silver Trust ETF SLV.P en hausse de ~5%