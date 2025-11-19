 Aller au contenu principal
CAC 40
8 001,94
+0,43%
Les mineurs d'argent progressent grâce à la hausse des prix du métal blanc
information fournie par Reuters 19/11/2025 à 16:18

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

(Mises à jour)

19 novembre - ** Les actions des mineurs d'argent augmentent, suivant les prix du métal blanc GOL/

** L'argent au comptant XAG= a augmenté de près de 2,3 % pour atteindre 51,87 $ l'once

** Les prix augmentent alors que les investisseurs attendent le compte-rendu de la dernière réunion de la Réserve fédérale américaine et un rapport sur l'emploi américain retardé pour obtenir des indices sur l'évolution future des taux d'intérêt

** Hecla Mining HL.N en hausse de 3,5 % et Coeur Mining

CDE.N en hausse de 4 %

** Les mineurs canadiens: Endeavour Silver EDR.TO en hausse de ~5% et Silvercorp Metals SVM.TO en hausse de 3,2%

** Abrdn Physical Silver Shares ETF SIVR.P et iShares Silver Trust SLV.P en hausse de ~3% chacun

Valeurs associées

Argent
52,07 USD Six - Forex 1 +2,62%
COEUR MINING
15,055 USD NYSE +4,69%
ENDEAVOUR SILVER
11,150 CAD TSX +5,19%
HECLA MINING
14,625 USD NYSE +4,06%
SILVERCORP METAL
9,420 CAD TSX +3,52%
