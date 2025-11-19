Les mineurs d'argent progressent grâce à la hausse des prix du métal blanc

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))
19 novembre - ** Les actions des sociétés minières d'argent augmentent avant le marché, suivant les prix du métal blanc
GOL/
** L'argent au comptant XAG= a augmenté de près de 3% à 52,19 dollars l'once
** Les prix augmentent alors que les investisseurs attendent le compte-rendu de la dernière réunion de la Réserve fédérale américaine et un rapport américain sur l'emploi retardé pour obtenir des indices sur l'évolution future des taux d'intérêt
** Hecla Mining HL.N en hausse de 3%, et Coeur Mining
CDE.N en hausse de ~4%
** Les actions cotées aux États-Unis des mineurs canadiens Endeavour Silver EDR.TO EXK.N en hausse de 3 % et Silvercorp Metals SVM.TO SVM.N en hausse de 2 %
** Abrdn Physical Silver Shares ETF SIVR.P et iShares Silver Trust SLV.P en hausse de ~3% chacun
