Les mineurs d'argent progressent grâce à la hausse des prix des métaux due à la faiblesse du dollar américain

4 mars - ** Les actions de mineurs d'argent cotées aux États-Unis progressent avant l'ouverture du marché, suivant la hausse des prix du métal GOL/ ** L'argent au comptant XAG= en hausse de 4,6 % à 85,74 $ l'once, après avoir chuté de plus de 8 % lors de la dernière séance, alors que le dollar américain a repris son souffle.

** Hecla Mining HL.N en hausse de 4,2 % et Coeur Mining

CDE.N en hausse de 4,3 %

** Les mineurs canadiens Endeavour Silver EDR.TO , EXK.N en hausse de ~4 %, Silvercorp Metals SVM.TO SVM.N en hausse de 3,8 % et Wheaton Precious Metals WPM.TO WPM.N en hausse de 4,2 %

** Abrdn Physical Silver Shares ETF SIVR.P et iShares Silver Trust SLV.P en hausse de 4 % chacun