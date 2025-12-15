Les mineurs d'argent progressent grâce à la baisse du dollar et des rendements, alors que les marchés examinent les données sur l'emploi aux États-Unis

15 décembre - ** Les actions de sociétés d'extraction d'argent cotées aux États-Unis augmentent avant le marché, suivant les prix du métal blanc GOL/

** L'argent au comptant XAG= augmente de ~3% à 63,82 $ l'once, mais en dessous du record de 64,65 $ qu'il a atteint vendredi

** Les prix augmentent grâce à un dollar plus faible et à des rendements américains plus bas avant les données clés sur l'emploi

** Hecla Mining HL.N en hausse de 4,2%, Coeur Mining

CDE.N en hausse de 3,3%

** Les actions cotées aux États-Unis des sociétés minières canadiennes Endeavour Silver EXK.N EDR.TO en hausse de 4,4 %, Silvercorp Metals SVM.N SVM.TO en hausse de 3 %

** Abrdn Physical Silver Shares ETF SIVR.P et iShares Silver Trust SLV.P en hausse de 3,1%