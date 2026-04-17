information fournie par Reuters • 17/04/2026 à 15:29

Les mineurs d'argent progressent grâce à la baisse du dollar et à l'ouverture du détroit d'Ormuz

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

17 avril -

** Les actions de sociétés minières d'argent cotées aux États-Unis augmentent dans les échanges avant bourse, suivant les prix du métal blanc GOL/

** L'argent au comptant XAG= progressait de 3,8 % à 81,41 dollars l'once

** Les prix augmentent en raison de la faiblesse du dollar et des commentaires du ministre iranien des affaires étrangères selon lesquels le passage par le détroit d'Ormuz reste ouvert pendant le cessez-le-feu

** Les actions des sociétés minières Hecla HL.N et Coeur

CDE.N augmentent respectivement de ~4 % et 3,6 %.

** Les sociétés minières canadiennes Endeavour Silver

EDR.TO EXK.N et Silvercorp Metals SVM.TO SVM.N progressent respectivement de 3,7 % et ~2 %.

** Abrdn Physical Silver Shares ETF SIVR.P et iShares Silver Trust SLV.P progressent tous deux de 3,4 %.