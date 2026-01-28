Les mineurs d'argent progressent grâce à la baisse du dollar

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto)) (Mises à jour)

28 janvier - ** Les actions des mineurs d'argent augmentent, suivant les gains des prix du métal blanc GOL/

** L'argent au comptant XAG= a augmenté de 0,3% à 113,31 dollars l'once, après avoir atteint un record de 117,69 dollars lundi ** Les prix augmentent en raison de l'incertitude économique et de l'affaiblissement du dollar américain, alors que les investisseurs attendaient la décision politique de la Réserve fédérale dans un contexte d'inquiétudes croissantes quant à son indépendance.

** Hecla Mining HL.N en hausse de 2,4%; Coeur Mining

CDE.N en hausse de 3%

** Les mineurs canadiens Endeavour Silver EDR.TO en hausse de 1,3%; Silvercorp Metals SVM.TO en hausse de 1% ** Abrdn Physical Silver Shares ETF SIVR.P et iShares Silver Trust ETF SLV.P tous deux en hausse de 3%