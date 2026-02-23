Les mineurs d'argent progressent alors que les prix du métal s'apprécient en raison de la faiblesse du dollar américain

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

23 février - ** Les actions de sociétés d'extraction d'argent cotées aux États-Unis progressent en préouverture, suivant la hausse des prix du métal GOL/

** L'argent au comptant XAG= en hausse de 2,6% à 86,73 $ l'once, son plus haut niveau depuis plus de deux semaines

** Les prix de l'argent ont augmenté alors que la décision de la Cour suprême des États-Unis contre les tarifs douaniers du président Donald Trump a fait baisser le dollar

** Hecla Mining HL.N en hausse de 2,2% et Coeur Mining

CDE.N en hausse de 1,4%

** Les mineurs canadiens Endeavour Silver EDR.TO EXK.N en hausse de 2%, Silvercorp Metals SVM.TO SVM.N en hausse de 2,4% et Wheaton Precious Metals WPM.TO WPM.N en hausse de 2,1%

** Abrdn Physical Silver Shares ETF SIVR.P et iShares Silver Trust SLV.P en hausse de 2,3% chacun