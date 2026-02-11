 Aller au contenu principal
Les mineurs d'argent progressent alors que les prix des métaux augmentent à la suite d'un solide rapport sur l'emploi aux États-Unis
information fournie par Reuters 11/02/2026 à 15:57

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto)) (Mises à jour)

11 février - ** Les actions des mineurs d'argent augmentent, suivant les gains des prix du métal blanc GOL/

** L'argent au comptant XAG= augmente de 5,1% à 84,84 dollars l'once ** Les prix augmentent après que le solide rapport sur l'emploi américain ait indiqué que la Réserve Fédérale pourrait maintenir les taux d'intérêt inchangés pendant un certain temps

** Hecla Mining HL.N en hausse de 1,5%

** Les mineurs canadiens Endeavour Silver EDR.TO en hausse de 1%, Silvercorp Metals SVM.TO en hausse de 3,5% ** Abrdn Physical Silver Shares ETF SIVR.P et iShares Silver Trust ETF SLV.P tous deux en hausse de ~4%

Valeurs associées

Argent
83,13 USD Six - Forex 1 +2,34%
COEUR MINING
22,745 USD NYSE -0,44%
ENDEAVOUR SILVER
16,300 CAD TSX -0,97%
HECLA MINING
23,253 USD NYSE +1,14%
SILVERCORP METAL
15,270 CAD TSX +3,60%
© 2026 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.

