Les mineurs d'argent progressent alors que les prix des métaux augmentent à la suite d'un solide rapport sur l'emploi aux États-Unis

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto)) (Mises à jour)

11 février - ** Les actions des mineurs d'argent augmentent, suivant les gains des prix du métal blanc GOL/

** L'argent au comptant XAG= augmente de 5,1% à 84,84 dollars l'once ** Les prix augmentent après que le solide rapport sur l'emploi américain ait indiqué que la Réserve Fédérale pourrait maintenir les taux d'intérêt inchangés pendant un certain temps

** Hecla Mining HL.N en hausse de 1,5%

** Les mineurs canadiens Endeavour Silver EDR.TO en hausse de 1%, Silvercorp Metals SVM.TO en hausse de 3,5% ** Abrdn Physical Silver Shares ETF SIVR.P et iShares Silver Trust ETF SLV.P tous deux en hausse de ~4%