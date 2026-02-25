 Aller au contenu principal
Les mineurs d'argent progressent alors que les prix de l'argent atteignent leur plus haut niveau depuis trois semaines
information fournie par Reuters 25/02/2026 à 12:41

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

** Les actions cotées en bourse des sociétés d'extraction d'argent gagnent du terrain sur le marché, suivant la hausse des prix de l'argent GOL/

** L'argent au comptant XAG= a augmenté de 2,9% à 89,86 $ l'once, atteignant son plus haut niveau depuis le 4 février

** Les actions de Hecla Mining HL.N progressent d'environ 3 %, tandis que Coeur Mining CDE.N est en hausse de 1,9 %

** Parmi les sociétés minières canadiennes, Endeavour Silver

EDR.TO EXK.N gagne 2,5%, et Silvercorp Metals SVM.TO

SVM.N augmente de 3,6%

** Les ETF adossés à l'argent progressent également, avec Abrdn Physical Silver Shares ETF SIVR.P et iShares Silver Trust SLV.P en hausse de 3,6% chacun, ProShares Ultra Silver

AGQ.P bondit de 7%

Valeurs associées

Argent
90,59 USD Six - Forex 1 +3,58%
COEUR MINING
24,770 USD NYSE +1,37%
ENDEAVOUR SILVER
18,080 CAD TSX +1,69%
ENDEAVOUR SILVER
13,210 USD NYSE +1,81%
HECLA MINING
23,635 USD NYSE -1,52%
SILVERCORP METAL
18,050 CAD TSX +6,49%
WHEATON PRECIOUS
215,660 CAD TSX +0,99%
