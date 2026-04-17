Les mineurs d'argent progressent alors que le dollar s'affaiblit et que le détroit d'Ormuz reste ouvert

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(Mises à jour)

17 avril - ** Les actions des mineurs d'argent augmentent, suivant les prix du métal blanc GOL/

** L'argent au comptant XAG= a augmenté de 3,8% à 81,41 $ l'once

** Les prix augmentent en raison de la faiblesse du dollar et des commentaires du ministre iranien des affaires étrangères selon lesquels le passage par le détroit d'Ormuz reste ouvert pendant le cessez-le-feu

** Les actions des mineurs Hecla HL.N et Coeur CDE.N sont toutes deux en hausse de ~5%

** Les mineurs canadiens Endeavour Silver EDR.TO et Silvercorp Metals SVM.TO progressent respectivement de 6,6% et 4,5%

** Abrdn Physical Silver Shares ETF SIVR.P et iShares Silver Trust SLV.P progressent tous deux de 4,3 %