Les mineurs d'argent gagnent en raison des tensions commerciales et de la fermeture du gouvernement américain

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

16 octobre - ** Les actions des mineurs d'argent gagnent en suivant la hausse des prix du métal blanc GOL/

** L'argent au comptant XAG= augmente de 1,3 % à 53,76 $/oz après avoir atteint un record de 53,83 $ plus tôt dans la session suite à la hausse de l'or ** Les prix augmentent en raison des tensions commerciales avec la Chine et de la fermeture du gouvernement américain, les paris sur les réductions des taux d'intérêt alimentant l'élan

** Hecla Mining HL.N en hausse de 6,6% et Coeur Mining

CDE.N en hausse de 4,3%

** Les sociétés minières canadiennes progressent, avec Endeavour Silver EDR.TO en hausse de 7,3% et Silvercorp Metals

SVM.TO en hausse de 5%

** Abrdn Physical Silver Shares ETF SIVR.P et iShares Silver Trust SLV.P en hausse de 1,3 % et 1,2 %, respectivement