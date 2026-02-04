 Aller au contenu principal
Les mineurs d'argent gagnent en raison de la hausse de la demande d'argent dans un contexte d'incertitude géopolitique
information fournie par Reuters 04/02/2026 à 15:39

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

(Mises à jour)

4 février - ** Les actions des mineurs d'argent augmentent, suivant les gains des prix du métal blanc GOL/

** L'argent au comptant XAG= augmente de 7,6 % à 91,55 $ l'once

** Les prix augmentent grâce à l'achat de valeurs refuges dans un contexte d'incertitude géopolitique et d'une demande d'argent plus forte

** Hecla Mining HL.N en hausse de 1,4%; Coeur Mining

CDE.N en hausse de 2,1%

** Les mineurs canadiens Endeavour Silver EDR.TO en hausse de 2,2%; Silvercorp Metals SVM.TO en hausse de 1,3%

** Abrdn Physical Silver Shares ETF SIVR.P et iShares Silver Trust ETF SLV.P en hausse de ~7%

Valeurs associées

Argent
87,52 USD Six - Forex 1 +2,52%
COEUR MINING
20,985 USD NYSE -1,34%
ENDEAVOUR SILVER
15,960 CAD TSX +0,95%
HECLA MINING
23,590 USD NYSE +0,58%
SILVERCORP METAL
14,450 CAD TSX -1,23%
