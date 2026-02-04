Les mineurs d'argent gagnent en raison de la hausse de la demande d'argent dans un contexte d'incertitude géopolitique

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))
(Mises à jour)
4 février - ** Les actions des mineurs d'argent augmentent, suivant les gains des prix du métal blanc GOL/
** L'argent au comptant XAG= augmente de 7,6 % à 91,55 $ l'once
** Les prix augmentent grâce à l'achat de valeurs refuges dans un contexte d'incertitude géopolitique et d'une demande d'argent plus forte
** Hecla Mining HL.N en hausse de 1,4%; Coeur Mining
CDE.N en hausse de 2,1%
** Les mineurs canadiens Endeavour Silver EDR.TO en hausse de 2,2%; Silvercorp Metals SVM.TO en hausse de 1,3%
** Abrdn Physical Silver Shares ETF SIVR.P et iShares Silver Trust ETF SLV.P en hausse de ~7%
