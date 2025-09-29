 Aller au contenu principal Activer le contraste adaptéDésactiver le contraste adapté
Les mineurs d'argent gagnent en raison de la faiblesse du dollar américain et des espoirs de réduction des taux d'intérêt de la Fed
information fournie par Reuters 29/09/2025 à 16:30

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

(Mises à jour)

29 septembre - ** Les actions des sociétés d'extraction d'argent gagnent, suivant la hausse des prix du métal GOL/

** L'argent au comptant XAG= a augmenté de 1,6% à 46,78 dollars l'once, aidé par la baisse du dollar américain et les attentes d'une réduction des taux d'intérêt de la Réserve fédérale

** Hecla Mining HL.N en hausse de 1,1% et Coeur Mining

CDE.N en hausse de 2,4%

** Les mineurs canadiens Endeavour Silver EDR.TO en hausse de 2,5% et Silvercorp Metals SVM.TO en hausse de 1,3%

** Abrdn Physical Silver Shares ETF SIVR.P et iShares Silver Trust SLV.P en hausse de 1,4% chacun

Banques centrales
FED

Valeurs associées

Argent
47,08 USD Six - Forex 1 +2,24%
COEUR MINING
19,031 USD NYSE +3,15%
ENDEAVOUR SILVER
11,240 CAD TSX +3,40%
HECLA MINING
11,871 USD NYSE +1,68%
SILVERCORP METAL
8,630 CAD TSX +2,25%
