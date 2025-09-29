Les mineurs d'argent gagnent en raison de la faiblesse du dollar américain et des espoirs de réduction des taux d'intérêt de la Fed

(Mises à jour)

29 septembre - ** Les actions des sociétés d'extraction d'argent gagnent, suivant la hausse des prix du métal GOL/

** L'argent au comptant XAG= a augmenté de 1,6% à 46,78 dollars l'once, aidé par la baisse du dollar américain et les attentes d'une réduction des taux d'intérêt de la Réserve fédérale

** Hecla Mining HL.N en hausse de 1,1% et Coeur Mining

CDE.N en hausse de 2,4%

** Les mineurs canadiens Endeavour Silver EDR.TO en hausse de 2,5% et Silvercorp Metals SVM.TO en hausse de 1,3%

** Abrdn Physical Silver Shares ETF SIVR.P et iShares Silver Trust SLV.P en hausse de 1,4% chacun