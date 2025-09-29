Les mineurs d'argent gagnent en raison de la faiblesse du dollar américain et des espoirs de réduction des taux d'intérêt de la Fed

29 septembre - ** Les actions des sociétés minières d'argent cotées aux États-Unis progressent avant l'ouverture du marché, suivant la hausse des prix du métal blanc GOL/

** L'argent au comptant XAG= a augmenté de 2,1% à 47,04 dollars l'once, grâce à la baisse du dollar américain et aux attentes d'une réduction des taux d'intérêt de la Réserve fédérale

** Hecla Mining HL.N et Coeur Mining CDE.N en hausse de 3,3% chacun

** Les mineurs canadiens Endeavour Silver EDR.TO EXK.N en hausse de 3,9% et Silvercorp Metals SVM.TO SVM.N en hausse de 4,4%

** Abrdn Physical Silver Shares ETF SIVR.P en hausse de 2,1% et iShares Silver Trust SLV.P en hausse d'environ 2%