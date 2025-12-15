 Aller au contenu principal
Les mineurs d'argent gagnent en raison de la baisse du dollar et des attentes de réduction des taux d'intérêt
information fournie par Reuters 15/12/2025 à 16:13

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

(Mises à jour)

15 décembre - ** Les actions des mineurs d'argent augmentent, suivant les prix du métal blanc GOL/

** L'argent au comptant XAG= augmente de 2,3 % à 63,43 $ l'once

** La hausse des prix est soutenue par un dollar plus faible et les traders parient sur de nouvelles baisses de taux de la Réserve fédérale américaine avant la publication de données économiques clés

** Hecla Mining HL.N en hausse de 1,4%, Coeur Mining

CDE.N en légère hausse

** Les actions des sociétés minières canadiennes Endeavour Silver EDR.TO en hausse de 4,7%, Silvercorp Metals SVM.TO en hausse de 6,4%

** Abrdn Physical Silver Shares ETF SIVR.P et iShares Silver Trust SLV.P en hausse de 2,7% chacun

Argent
63,84 USD Six - Forex 1 +2,93%
COEUR MINING
17,070 USD NYSE -1,04%
ENDEAVOUR SILVER
12,720 CAD TSX +3,00%
HECLA MINING
19,120 USD NYSE +1,62%
SILVERCORP METAL
11,940 CAD TSX +6,70%
