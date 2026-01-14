 Aller au contenu principal
Les mineurs d'argent gagnent du terrain alors que le prix du métal dépasse les 90 dollars l'once
information fournie par Reuters 14/01/2026 à 11:10

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

14 janvier - ** Les actions de sociétés minières d'argent cotées aux États-Unis gagnent du terrain en pré-ouverture, alors que le prix du métal blanc dépasse les 90 dollars l'once

** L'argent au comptant XAG= a augmenté de 3,8% à 90,31 dollars l'once, alors que les chiffres de l'inflation américaine, plus faibles que prévu, ont renforcé les paris sur la réduction des taux d'intérêt dans un contexte d'incertitude géopolitique

** L'argent a gagné 27% depuis le début de l'année et a augmenté de plus de 146% en 2025

** Hecla Mining HL.N augmente de 3,3%; Coeur Mining

CDE.N en hausse de 3%

** Les mineurs canadiens: Wheaton Precious Metals WPM.N en hausse de 1,7%; Silvercorp Metals SVM.TO en hausse de 2,8%; Endeavour Silver EXK.N en hausse de 3,1%

** ETFs: Abrdn Physical Silver Shares SIVR.P et iShares Silver Trust SLV.P gagnent tous deux 3,9%; Global X Silver Miners SIL.P en hausse de 2,3%; ProShares Ultra Silver AGQ.P bondit de 7,9%

Valeurs associées

Argent
90,58 USD Six - Forex 1 +4,15%
COEUR MINING
20,960 USD NYSE -2,92%
ENDEAVOUR SILVER
15,520 CAD TSX +0,13%
ENDEAVOUR SILVER
11,170 USD NYSE +0,04%
HECLA MINING
24,305 USD NYSE -0,57%
SILVERCORP METAL
13,660 CAD TSX +1,34%
WHEATON PRECIOUS
181,560 CAD TSX +1,78%
WHEATON PRECIOUS
130,835 USD NYSE +1,88%
