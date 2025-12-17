 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide

Les mineurs d'argent gagnent du terrain alors que le métal précieux atteint un nouveau sommet
information fournie par Reuters 17/12/2025 à 10:57

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

17 décembre - ** Les actions des sociétés américaines d'extraction d'argent sont en hausse avant le marché, le métal blanc dépassant pour la première fois la barre des 65 dollars l'once GOL/

** L'argent au comptant XAG= augmente de 3% à 65,82 $ l'once après que les données de l'emploi américain retardées mardi aient montré un ralentissement du marché du travail, maintenant le dollar sous pression alors que les traders parient sur de nouvelles réductions des taux américains l'année prochaine GOL/

** Hecla Mining HL.N en hausse de 2,2%, Coeur Mining

CDE.N en hausse de 2%

** Les actions américaines des mineurs canadiens Endeavour Silver EXK.N en hausse de 2,9%, Silvercorp Metals SVM.N en hausse de 2,1%

** Le plus grand ETF adossé à l'argent, iShares Silver Trust

SLV.P SLV.N , augmente de 3,4%

** Global X Silver Miners SIL.P SIL.N en hausse de 1,9%, Proshares Ultra Silver AGQ.N en hausse de 6,7%

Valeurs associées

Argent
65,86 USD Six - Forex 1 +3,29%
COEUR MINING
16,890 USD NYSE -0,09%
ENDEAVOUR SILVER
9,330 USD NYSE +2,30%
HECLA MINING
19,025 USD NYSE +0,96%
© 2025 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

  • Les valeurs de la journée sur les marchés américains (Crédit: Scott Beale / Flickr)
    USA-Les valeurs à suivre à Wall Street
    information fournie par Reuters 17.12.2025 11:50 

    Principales valeurs à suivre mercredi à Wall Street, où les contrats à terme sur les principaux indices suggèrent une ouverture en hausse de 0,21% pour le Dow Jones .DJI , de 0,33% pour le Standard & Poor's-500 .SPX et de 0,38% pour le Nasdaq .IXIC . * AMAZON

  • L'inflation au sein de la zone euro est restée stable en novembre, ressortant à 2,1% sur un an, selon une nouvelle estimation d'Eurostat ( AFP / JOHN THYS )
    Zone euro : l'inflation ressort inchangée en novembre, à la veille de la réunion de la BCE
    information fournie par AFP 17.12.2025 11:49 

    L'inflation au sein de la zone euro est restée stable en novembre, ressortant à 2,1% sur un an, selon une nouvelle estimation d'Eurostat, confortant les attentes d'une nouvelle pause de la BCE à la veille de sa réunion de politique monétaire. Le bureau de statistiques ... Lire la suite

  • Un drapeau de l'Union britannique et un drapeau de l'Union européenne sont suspendus à un immeuble du centre de Londres
    La GB va réintégrer le programme Erasmus+ de l'UE
    information fournie par Reuters 17.12.2025 11:28 

    La Grande-Bretagne et l'Union européenne (UE) se sont mises d'accord mercredi pour permettre aux étudiants britanniques de réintégrer le populaire programme d'échange d'étudiants du bloc, Erasmus+, manifestation modeste mais symbolique de l'amélioration des relations ... Lire la suite

  • Abdoul Aziz Baldé, dont le fils a disparu au large du Maroc après avoir tenté de migrer vers l'Europe clandestinement par la mer, pose pour un portrait le 25 septembre 2025, dans une banlieue de la capitale guinéenne Conakry ( AFP / PATRICK MEINHARDT )
    En Guinée, la déchirante quête des familles des jeunes disparus de la migration
    information fournie par AFP 17.12.2025 11:23 

    "Je sais que le bateau sur lequel mon fils était embarqué a coulé, mais on ne nous a pas montré son corps. Alors dire que le petit est décédé, je ne sais pas...", lâche dans un sanglot Abdoul Aziz Baldé, dont le fils, Idrissa, parti de Guinée à la recherche d'un ... Lire la suite

Mes listes

Cette liste ne contient aucune valeur.
Chargement...

Pages les plus populaires

L'offre BoursoBank