Les mineurs d'argent gagnent du terrain alors que le métal précieux atteint un nouveau sommet

17 décembre - ** Les actions des sociétés américaines d'extraction d'argent sont en hausse avant le marché, le métal blanc dépassant pour la première fois la barre des 65 dollars l'once GOL/

** L'argent au comptant XAG= augmente de 3% à 65,82 $ l'once après que les données de l'emploi américain retardées mardi aient montré un ralentissement du marché du travail, maintenant le dollar sous pression alors que les traders parient sur de nouvelles réductions des taux américains l'année prochaine GOL/

** Hecla Mining HL.N en hausse de 2,2%, Coeur Mining

CDE.N en hausse de 2%

** Les actions américaines des mineurs canadiens Endeavour Silver EXK.N en hausse de 2,9%, Silvercorp Metals SVM.N en hausse de 2,1%

** Le plus grand ETF adossé à l'argent, iShares Silver Trust

SLV.P SLV.N , augmente de 3,4%

** Global X Silver Miners SIL.P SIL.N en hausse de 1,9%, Proshares Ultra Silver AGQ.N en hausse de 6,7%