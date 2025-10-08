Les mineurs d'argent gagnent du terrain alors que le métal blanc s'approche d'un niveau record en raison des prévisions de baisse des taux d'intérêt aux États-Unis

(Mises à jour)

8 octobre - ** Les actions des mineurs d'argentgagnent, suivant la hausse des prix du métal blanc GOL/

** L'argent au comptant XAG= s'approche d'un record, en hausse de 2,1% à 48,85 dollars l'once, tout près de son record historique de 49,51 dollars, profitant de la hausse de l'or, les investisseurs ayant parié sur des baisses de taux d'intérêt aux Etats-Unis

** Hecla Mining HL.N en hausse de 4,7% et Coeur Mining

CDE.N en hausse de 3,2%

** Les mineurs canadiens Endeavour Silver EDR.TO en hausse de ~2% et Silvercorp Metals SVM.TO en hausse marginale

** Abrdn Physical Silver Shares ETF SIVR.P en hausse de 2,7% et iShares Silver Trust SLV.P en hausse de 2,6%