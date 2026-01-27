Les mineurs d'argent font un bond en avant sur le marché alors que les prix au comptant augmentent de près de 8 %

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))
27 janvier - ** Les actions des mineurs d'argent augmentent avant le marché, suivant les gains des prix du métal blanc GOL/
** L'argent au comptant XAG= a bondi de 7,75% à 111,93 dollars l'once, à 0914 GMT
** Hecla Mining HL.N en hausse de 3,1%; Coeur Mining
CDE.N en hausse de 2,2%
** Les mineurs canadiens Endeavour Silver EDR.TO , EXK.N progressent de 2,8%; Silvercorp Metals SVM.TO , SVM.N augmente de 2,8%
** Abrdn Physical Silver Shares ETF SIVR.P et iShares Silver Trust ETF SLV.P augmentent tous deux de 2,5 % à 3,2 %
** Global X Silver Miners ETF SIL.P en hausse de 2,3%
** Il a déjà fait un bond de plus de 50% depuis le début de l'année
