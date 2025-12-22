Les mineurs d'argent en hausse, les paris sur une baisse des taux d'intérêt alimentant la reprise

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))
(Mises à jour)
22 décembre - ** Les actions des mineurs d'argent augmentent, suivant les prix plus élevés du métal blanc GOL/
** L'argent au comptant < XAG= > a augmenté de 2,8 % à 69,04 $ l'once, après avoir atteint un record de 69,44 $ l'once plus tôt dans la session
** La hausse des prix a été propulsée par les attentes d'une réduction des taux d'intérêt américains
** Hecla Mining HL.N en hausse de 5,6% et Coeur Mining <CDE.N > en hausse de 6,8%
** Les sociétés minières canadiennes Endeavour Silver
EDR.TO et Silvercorp Metals SVM.TO en hausse de 3,4 % et 2,4 %, respectivement
** Abrdn Physical Silver Shares ETF < SIVR.P> et iShares Silver Trust ETF SLV.P en hausse de 2,6% chacun
0 commentaire
Vous devez être membre pour ajouter un commentaire.
Vous êtes déjà membre ? Connectez-vous
Pas encore membre ? Devenez membre gratuitement
Signaler le commentaireFermer