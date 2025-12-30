 Aller au contenu principal
Les mineurs d'argent en hausse, le métal se redressant après une chute brutale par rapport à son niveau record
information fournie par Reuters 30/12/2025 à 15:43

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

(Mises à jour)

30 décembre - ** Les actions des mineurs d'argent gagnent, suivant les prix du métal blanc GOL/

** L'argent au comptant XAG= augmente de 4,8% à 75,7 dollars l'once

** Les prix ont atteint leur plus haut niveau historique de 83,62 $ lundi avant d'enregistrer leur plus forte baisse journalière depuis août 2020

** "La liquidation d'hier portait la marque de prises de bénéfices et de repositionnements avant le Nouvel An... les acheteurs sont susceptibles de revenir car les conditions structurelles de ce rallye - un dollar américain plus faible et une incertitude géopolitique continue - demeurent," a déclaré Zain Vawda, analyste chez MarketPulse by OANDA

** Hecla Mining HL.N en hausse de 1,5% et Coeur Mining

CDE.N en hausse de 0,6%

** Les actions des mineurs canadiens Endeavour Silver

EDR.TO en hausse de 2,2% et Silvercorp Metals SVM.TO en hausse de 1,7%

** Abrdn Physical Silver Shares ETF SIVR.P et iShares Silver Trust ETF SLV.P en hausse de 3,8 % et 3,7 %, respectivement

Valeurs associées

Argent
75,68 USD Six - Forex 1 +4,85%
COEUR MINING
18,115 USD NYSE -1,23%
ENDEAVOUR SILVER
13,180 CAD TSX +0,53%
HECLA MINING
19,344 USD NYSE +0,72%
Or
4 365,70 USD Six - Forex 1 +0,81%
SILVERCORP METAL
11,490 CAD TSX +1,23%
