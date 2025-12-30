Les mineurs d'argent en hausse, le métal se redressant après une chute brutale par rapport à son niveau record

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))
30 décembre - ** Les actions des mineurs d'argent gagnent, suivant les prix du métal blanc GOL/
** L'argent au comptant XAG= augmente de 4,8% à 75,7 dollars l'once
** Les prix ont atteint leur plus haut niveau historique de 83,62 $ lundi avant d'enregistrer leur plus forte baisse journalière depuis août 2020
** "La liquidation d'hier portait la marque de prises de bénéfices et de repositionnements avant le Nouvel An... les acheteurs sont susceptibles de revenir car les conditions structurelles de ce rallye - un dollar américain plus faible et une incertitude géopolitique continue - demeurent," a déclaré Zain Vawda, analyste chez MarketPulse by OANDA
** Hecla Mining HL.N en hausse de 1,5% et Coeur Mining
CDE.N en hausse de 0,6%
** Les actions des mineurs canadiens Endeavour Silver
EDR.TO en hausse de 2,2% et Silvercorp Metals SVM.TO en hausse de 1,7%
** Abrdn Physical Silver Shares ETF SIVR.P et iShares Silver Trust ETF SLV.P en hausse de 3,8 % et 3,7 %, respectivement
