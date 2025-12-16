 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide

Les mineurs d'argent chutent, les investisseurs devenant prudents avant les données américaines de fin d'année
information fournie par Reuters 16/12/2025 à 11:51

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

16 décembre - ** Les actions cotées en bourse des sociétés minières d'argent ont baissé avant le marché, suivant les prix du métal blanc GOL/

** L'argent au comptant XAG= a baissé de 1,4% à 63,03 dollars l'once, après avoir atteint un record de 64,65 dollars vendredi

** Les prix ont baissé , les investisseurs devenant prudents avant les données clés sur l'emploi et l'inflation aux États-Unis, qui pourraient donner des indications sur la politique de la Réserve fédérale à l'aube de la nouvelle année

** Hecla Mining HL.N en baisse de 1,4% et Coeur Mining

CDE.N en baisse d'environ 2%

** Les mineurs canadiens Endeavour Silver EDR.TO EXK.N en baisse de 1,2% et Silvercorp Metals SVM.TO SVM.N en baisse de ~2%

** Abrdn Physical Silver Shares ETF SIVR.P et iShares Silver Trust SLV.P tous deux en baisse de ~2%

Valeurs associées

Argent
62,95 USD Six - Forex 1 -1,78%
COEUR MINING
16,905 USD NYSE -2,00%
ENDEAVOUR SILVER
12,580 CAD TSX +1,86%
ENDEAVOUR SILVER
9,120 USD NYSE +1,62%
HECLA MINING
18,845 USD NYSE +0,16%
SILVERCORP METAL
11,790 CAD TSX +5,36%
© 2025 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

Mes listes

Cette liste ne contient aucune valeur.
Chargement...

Pages les plus populaires

L'offre BoursoBank