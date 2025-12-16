Les mineurs d'argent chutent, les investisseurs devenant prudents avant les données américaines de fin d'année

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

16 décembre - ** Les actions cotées en bourse des sociétés minières d'argent ont baissé avant le marché, suivant les prix du métal blanc GOL/

** L'argent au comptant XAG= a baissé de 1,4% à 63,03 dollars l'once, après avoir atteint un record de 64,65 dollars vendredi

** Les prix ont baissé , les investisseurs devenant prudents avant les données clés sur l'emploi et l'inflation aux États-Unis, qui pourraient donner des indications sur la politique de la Réserve fédérale à l'aube de la nouvelle année

** Hecla Mining HL.N en baisse de 1,4% et Coeur Mining

CDE.N en baisse d'environ 2%

** Les mineurs canadiens Endeavour Silver EDR.TO EXK.N en baisse de 1,2% et Silvercorp Metals SVM.TO SVM.N en baisse de ~2%

** Abrdn Physical Silver Shares ETF SIVR.P et iShares Silver Trust SLV.P tous deux en baisse de ~2%