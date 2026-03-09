Les mineurs d'argent chutent en raison du raffermissement du dollar et des prévisions de taux d'intérêt plus élevés

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto)) (Mises à jour)
9 mars - ** Les actions des mineurs d'argent chutent, suivant les prix du métal blanc GOL/
** L'argent au comptant XAG= est en baisse de 0,8% à 83,63 $ l'once ** Les prix ont été mis sous pression par un dollar raffermi et des attentes de taux d'intérêt plus élevés sur fond d'inquiétudes inflationnistes liées au conflit au Moyen-Orient
** Les actions des sociétés minières Hecla HL.N et Coeur
CDE.N ont baissé respectivement de 5 % et 6 %
** Les mineurs canadiens Endeavour Silver EDR.TO et Silvercorp Metals SVM.TO chutent tous deux de ~5%
** Abrdn Physical Silver Shares ETF SIVR.P en baisse marginale
