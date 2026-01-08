Les mineurs d'argent chutent en raison de la baisse des prix et du rééquilibrage de l'indice des matières premières

(Mises à jour)

8 janvier - ** Les actions des mineurs d'argent chutent avant le marché, suivant la baisse des prix du métal blanc

GOL/

** L'argent au comptant XAG= baisse de 5% à 74,14 $ l'once

** Les prix chutent alors que les investisseurs se préparent à des ventes à terme liées à un remaniement de l'indice des matières premières, avec un dollar américain plus fort ajoutant de la pression en rendant le métal plus coûteux pour les acheteurs étrangers

** Hecla Mining HL.N en baisse de 5% et Coeur Mining

CDE.N en baisse de 4,2%

** Les mineurs canadiens: Endeavour Silver EDR.TO EXK.N en baisse de 5,1%; Silvercorp Metals SVM.TO SVM.N en baisse de 4,2%

** Abrdn Physical Silver Shares ETF SIVR.P et iShares Silver Trust ETF SLV.P en baisse de 5,3%