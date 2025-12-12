Les mineurs d'argent chutent après des gains précoces, alors que le dollar se raffermit

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto)) (Mise à jour)

12 décembre - ** Les actions des mineurs d'argent chutent après les gains initiaux de vendredi, alors que le dollar américain a dérivé à la hausse contre les principales devises dans la perspective d'une réduction des taux d'intérêt par la Réserve fédérale l'année prochaine GOL/

** L'argent au comptant XAG= chute de 3,85% à 61,116 dollars l'once après avoir atteint un nouveau record plus tôt dans la journée à 64,64 dollars l'once ** L'indice du dollar =USD , qui mesure la monnaie américaine par rapport à six autres, a augmenté de 0,1% à 98,39, se redressant d'un plus bas de deux mois atteint jeudi

** Hecla Mining HL.N chute de 4,7%, tandis que Coeur Mining CDE.N glisse de 4,2%

** Les actions des mineurs canadiens Endeavour Silver

EDR.TO glissent de 0,5 %, Silvercorp Metals SVM.TO chute de 5,3 %

** Abrdn Physical Silver Shares ETF SIVR.P et iShares Silver Trust SLV.P en baisse de 3,8 % et 3,6 %, respectivement