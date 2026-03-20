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Les mineurs d'argent chutent alors que les prix des métaux sont en baisse en raison de la vigueur du dollar
information fournie par Reuters 20/03/2026 à 16:45

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

20 mars - ** Les actions des mineurs d'argent chutent, suivant la baisse des prix du métal GOL/

** L'argent au comptant XAG= a baissé de 4,6% à 69,52$/once, alors que le dollar s'est renforcé après l'annonce du déploiement par les Etats-Unis de milliers de soldats supplémentaires au Moyen-Orient, alimentant ainsi les craintes d'une hausse des prix du pétrole, de l'inflation et des taux d'intérêt élevés

** Hecla Mining HL.N chute de 3,2 %, Coeur Mining CDE.N chute d'environ 1 %

** Les sociétés minières canadiennes Endeavour Silver

EDR.TO et Silvercorp Metals SVM.TO chutent respectivement de 4,9% et 3,2%

** Abrdn Physical Silver Shares ETF SIVR.P et iShares Silver Trust ETF SLV.P chutent chacun de 3,8%

Valeurs associées

Argent
69,75 USD Six - Forex 1 -3,67%
COEUR MINING
18,345 USD NYSE +0,44%
ENDEAVOUR SILVER
11,430 CAD TSX -4,27%
HECLA MINING
17,260 USD NYSE -1,96%
SILVERCORP METAL
12,610 CAD TSX -3,22%
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