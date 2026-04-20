Les mineurs d'argent chutent alors que les prix des métaux sont en baisse en raison de la vigueur du dollar américain

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))
20 avril - ** Les actions cotées en bourse des sociétés d'extraction d'argent ont baissé en début de marché, suite à la chute des prix du métal GOL/
** L'argent au comptant XAG= a baissé de 1,8% à 79,29 dollars l'once, en raison d'un dollar américain plus fort et de nouvelles craintes d'inflation
** Hecla Mining HL.N et Coeur Mining CDE.N en baisse de 2,3 % et 2,7 %, respectivement
** Mineurs canadiens: Endeavour Silver EDR.TO , EXK.N chute de 2,4 %; Silvercorp Metals SVM.TO , SVM.N en baisse de 2,6 %
** Abrdn Physical Silver Shares ETF SIVR.P et iShares Silver Trust ETF SLV.P en baisse de 2,4 % chacun
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