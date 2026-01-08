Les mineurs d'argent chutent alors que les prix baissent en raison des réajustements de l'indice des matières premières

(Mises à jour)

8 janvier - ** Les actions des sociétés minières d'argent chutent, suivant la baisse des prix du métal blanc GOL/

** L'argent au comptant XAG= baisse de 4,5 % à 74,63 $ l'once

** Les prix chutent alors que les réajustements de l'indice des matières premières ont maintenu la pression sur les prix à court terme, les investisseurs se positionnant également avant les données sur les emplois non agricoles aux Etats-Unis, très attendues

** Hecla Mining HL.N en baisse de 4% et Coeur Mining

CDE.N en baisse de 1,5%

** Les mineurs canadiens: Endeavour Silver EDR.TO en baisse de 3,6 %; Silvercorp Metals SVM.TO en baisse de ~2 %

** Abrdn Physical Silver Shares ETF SIVR.P et iShares Silver Trust ETF SLV.P en baisse de 4,7%