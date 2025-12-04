Les mineurs d'argent chutent alors que les investisseurs se tournent vers la prochaine réunion de la Fed aux États-Unis

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

4 décembre - ** Les actions cotées aux États-Unis des sociétés minières d'argent chutent en début de marché, suivant les prix du métal blanc GOL/

** L'argent au comptant XAG= a baissé de 1,9% à 57,4 dollars l'once après avoir atteint un record de 58,98 dollars mercredi

** Les prix de l'argent ont baissé alors que les investisseurs tournent leur attention vers la réunion de la Réserve fédérale américaine de la semaine prochaine et les données américaines à venir qui pourraient influencer les perspectives des taux d'intérêt

** L'argent a augmenté de 101% depuis le début de l'année en raison des inquiétudes concernant la liquidité du marché après les sorties vers les actions américaines, son inclusion dans la liste des minéraux critiques des États-Unis et un déficit structurel de l'offre

** Hecla Mining HL.N en baisse de 1,4% et Coeur Mining

CDE.N en baisse de ~1%

** Mineurs canadiens: Endeavour Silver EDR.TO EXK.N baisse de 2,1% et Silvercorp Metals SVM.TO SVM.N baisse de 1,1%

** Abrdn Physical Silver Shares ETF SIVR.P et iShares Silver Trust ETF SLV.P baissent tous deux de 1,8%