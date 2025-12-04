 Aller au contenu principal
CAC 40
8 114,33
+0,33%
Les mineurs d'argent chutent alors que les investisseurs se tournent vers la prochaine réunion de la Fed aux États-Unis
information fournie par Reuters 04/12/2025 à 12:12

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

4 décembre - ** Les actions cotées aux États-Unis des sociétés minières d'argent chutent en début de marché, suivant les prix du métal blanc GOL/

** L'argent au comptant XAG= a baissé de 1,9% à 57,4 dollars l'once après avoir atteint un record de 58,98 dollars mercredi

** Les prix de l'argent ont baissé alors que les investisseurs tournent leur attention vers la réunion de la Réserve fédérale américaine de la semaine prochaine et les données américaines à venir qui pourraient influencer les perspectives des taux d'intérêt

** L'argent a augmenté de 101% depuis le début de l'année en raison des inquiétudes concernant la liquidité du marché après les sorties vers les actions américaines, son inclusion dans la liste des minéraux critiques des États-Unis et un déficit structurel de l'offre

** Hecla Mining HL.N en baisse de 1,4% et Coeur Mining

CDE.N en baisse de ~1%

** Mineurs canadiens: Endeavour Silver EDR.TO EXK.N baisse de 2,1% et Silvercorp Metals SVM.TO SVM.N baisse de 1,1%

** Abrdn Physical Silver Shares ETF SIVR.P et iShares Silver Trust ETF SLV.P baissent tous deux de 1,8%

Banques centrales
FED

Valeurs associées

Argent
57,57 USD Six - Forex 1 -1,59%
COEUR MINING
16,155 USD NYSE -2,36%
ENDEAVOUR SILVER
12,460 CAD TSX -3,56%
ENDEAVOUR SILVER
8,925 USD NYSE -3,41%
HECLA MINING
17,360 USD NYSE -1,00%
PAN AMER SILVER
25,960 CAD TSX +2,37%
PAN AMER SILVER
61,970 CAD TSX -1,12%
SILVERCORP METAL
11,100 CAD TSX -0,09%
© 2025 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.

