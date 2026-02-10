 Aller au contenu principal
Les mineurs d'argent chutent alors que le regain d'appétit pour le risque stimule les actions mondiales
information fournie par Reuters 10/02/2026 à 12:19

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

10 février - ** Les actions des mineurs d'argent cotées aux États-Unis chutent en début de marché, suivant les pertes de prix du métal blanc GOL/

** L'argent au comptant XAG= perd 1,2% à 82,39$ l'once ** Les prix chutent alors que le regain d'appétit pour le risque stimule les actions mondiales, tandis que les investisseurs attendent des données économiques américaines clés plus tard dans la semaine qui pourraient influencer les décisions de la Réserve fédérale en matière de taux d'intérêt

** Hecla Mining HL.N et Coeur Mining CDE.N chutent tous deux de ~1%

** Le mineur canadien Endeavour Silver EDR.TO EXK.N baisse de 1,2% ** Abrdn Physical Silver Shares ETF SIVR.P et iShares Silver Trust ETF SLV.P baissent tous deux de 2%

