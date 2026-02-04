Les mineurs d'argent augmentent, les tensions entre les États-Unis et l'Iran stimulant la demande

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))
4 février - ** Les actions des mineurs d'argent augmentent avant le marché, suivant les gains des prix du métal blanc
GOL/
** L'argent au comptant XAG= augmente de 5,02% à 89,39 dollars l'once
** Les prix augmentent en raison d'une demande accrue, soutenue par le regain de tensions entre les États-Unis et l'Iran qui a stimulé les achats de valeurs refuges
** Hecla Mining HL.N en hausse de 4,3%; Coeur Mining
CDE.N en hausse de 3,6%
** Les mineurs canadiens Endeavour Silver EDR.TO EXK.N en hausse de 3,5%; Silvercorp Metals SVM.TO SVM.N en hausse de ~3%
** Abrdn Physical Silver Shares ETF SIVR.P et iShares Silver Trust ETF SLV.P en hausse de 5,6%
