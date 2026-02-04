 Aller au contenu principal
Les mineurs d'argent augmentent, les tensions entre les États-Unis et l'Iran stimulant la demande
information fournie par Reuters 04/02/2026 à 11:46

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

4 février - ** Les actions des mineurs d'argent augmentent avant le marché, suivant les gains des prix du métal blanc

GOL/

** L'argent au comptant XAG= augmente de 5,02% à 89,39 dollars l'once

** Les prix augmentent en raison d'une demande accrue, soutenue par le regain de tensions entre les États-Unis et l'Iran qui a stimulé les achats de valeurs refuges

** Hecla Mining HL.N en hausse de 4,3%; Coeur Mining

CDE.N en hausse de 3,6%

** Les mineurs canadiens Endeavour Silver EDR.TO EXK.N en hausse de 3,5%; Silvercorp Metals SVM.TO SVM.N en hausse de ~3%

** Abrdn Physical Silver Shares ETF SIVR.P et iShares Silver Trust ETF SLV.P en hausse de 5,6%

Valeurs associées

Argent
90,29 USD Six - Forex 1 +5,76%
COEUR MINING
21,270 USD NYSE +4,68%
ENDEAVOUR SILVER
15,810 CAD TSX +7,26%
ENDEAVOUR SILVER
11,605 USD NYSE +7,60%
HECLA MINING
23,455 USD NYSE +8,89%
SILVERCORP METAL
14,620 CAD TSX +6,72%
