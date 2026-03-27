Les mineurs d'argent augmentent grâce aux achats à la baisse, les investisseurs surveillant les tensions au Moyen-Orient

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))
27 mars - ** Les actions des sociétés d'extraction d'argent sont en hausse, suivant l'augmentation des prix du métal GOL/
** L'argent au comptant XAG= augmente de 4,4 % à 71,10 $ l'once ** Les prix augmentent grâce aux achats à la baisse après un recul en début de semaine, alors que les investisseurs attendent des signes de désescalade dans le conflit au Moyen-Orient
** Hecla Mining HL.N en hausse de 4,3%, Coeur Mining
CDE.N en hausse de ~6%
** Mineurs canadiens: Endeavour Silver EDR.TO gagne 5,1%, Silvercorp Metals SVM.TO progresse de 6,1%
** Abrdn Physical Silver Shares ETF SIVR.P et iShares Silver Trust ETF SLV.P progressent tous deux de 5,4%
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