Les mineurs d'argent augmentent en suivant le prix du métal blanc

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))
(Mises à jour)
5 janvier - ** Les actions des mineurs d'argent augmentent, suivant la hausse du prix du métal blanc GOL/
** L'argent au comptant XAG= augmente de 5,2 % pour atteindre 76,41 $ l'once
** Les prix augmentent en raison de la désignation de l'argent comme minéral critique aux États-Unis, des déficits persistants de l'offre et de la demande croissante des investisseurs et de l'industrie
** Hecla Mining HL.N en hausse de 2 %, Coeur Mining
CDE.N en hausse de ~3 %
** Mineurs canadiens: Endeavour Silver EDR.TO en hausse de 5,5 %, Silvercorp Metals SVM.TO en hausse d'environ 3 %
** Abrdn Physical Silver Shares ETF SIVR.P et iShares Silver Trust ETF SLV.P en hausse de ~5%
0 commentaire
Vous devez être membre pour ajouter un commentaire.
Vous êtes déjà membre ? Connectez-vous
Pas encore membre ? Devenez membre gratuitement
Signaler le commentaireFermer