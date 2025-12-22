 Aller au contenu principal
Les mineurs d'argent augmentent alors que le métal blanc atteint de nouveaux records
information fournie par Reuters 22/12/2025 à 11:21

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

22 décembre - ** Les actions des sociétés d'extraction d'argent cotées aux Etats-Unis augmentent avant le marché, alors que l'argent atteint un niveau record, suivant les prix du métal blanc < GOL/ >. ** L'argent au comptant < XAG= > a grimpé de 3,3% pour atteindre un record historique de 69,44 dollars ** Les actions américaines de Hecla Mining HL.N ont augmenté de 4,3 % et Coeur Mining <CDE.N > de 4,2 %; Endeavour Silver EXK.N et Silvercorp Metals SVM.N ont augmenté de 4,5 % et 3,9 %, respectivement ** Abrdn Physical Silver Shares ETF < SIVR.P> et iShares Silver Trust ETF SLV.P en hausse de 2,7% chacun

** L'argent a grimpé de 138% depuis le début de l'année, dépassant largement l'or, grâce à une forte demande d'investissement et à des pénuries d'approvisionnement persistantes

