Les mineurs d'argent augmentent alors que la faiblesse des données sur l'inflation ravive les espoirs de réduction des taux d'intérêt de la Fed

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

(Mises à jour)

13 février - ** Les actions des mineurs d'argent augmentent, suivant les gains des prix du métal blanc GOL/

** L'argent au comptant XAG= augmente de 2,7 % pour atteindre 78,72 $ l'once

** Les prix grimpent alors que les données sur l'inflation américaine, plus faibles que prévu, ont ravivé l'espoir d'une réduction des taux d'intérêt de la Réserve fédérale cette année, compensant les inquiétudes suscitées par des données sur l'emploi plus fortes que prévu plus tôt dans la semaine

** Hecla Mining HL.N en hausse de 6,5%; Coeur Mining

CDE.N en hausse de 4,5%

** Les mineurs canadiens Endeavour Silver EDR.TO Silvercorp Metals SVM.TO SVM.N progressent chacun de ~5%

** Abrdn Physical Silver Shares ETF SIVR.P en hausse de 2,1% et iShares Silver Trust ETF SLV.P en hausse de 3,4%