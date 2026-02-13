 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide

Les mineurs d'argent augmentent alors que la faiblesse des données sur l'inflation ravive les espoirs de réduction des taux d'intérêt de la Fed
information fournie par Reuters 13/02/2026 à 16:02

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

(Mises à jour)

13 février - ** Les actions des mineurs d'argent augmentent, suivant les gains des prix du métal blanc GOL/

** L'argent au comptant XAG= augmente de 2,7 % pour atteindre 78,72 $ l'once

** Les prix grimpent alors que les données sur l'inflation américaine, plus faibles que prévu, ont ravivé l'espoir d'une réduction des taux d'intérêt de la Réserve fédérale cette année, compensant les inquiétudes suscitées par des données sur l'emploi plus fortes que prévu plus tôt dans la semaine

** Hecla Mining HL.N en hausse de 6,5%; Coeur Mining

CDE.N en hausse de 4,5%

** Les mineurs canadiens Endeavour Silver EDR.TO Silvercorp Metals SVM.TO SVM.N progressent chacun de ~5%

** Abrdn Physical Silver Shares ETF SIVR.P en hausse de 2,1% et iShares Silver Trust ETF SLV.P en hausse de 3,4%

Banques centrales
FED
Inflation

Valeurs associées

Argent
77,97 USD Six - Forex 1 +3,72%
COEUR MINING
22,310 USD NYSE +6,54%
ENDEAVOUR SILVER
15,845 CAD TSX +5,99%
HECLA MINING
22,730 USD NYSE +8,83%
SILVERCORP METAL
14,660 CAD TSX +5,92%
© 2026 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

Mes listes

Cette liste ne contient aucune valeur.
Chargement...

Pages les plus populaires

L'offre BoursoBank