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Les mineurs d'argent à la baisse en raison de la chute des prix du métal
information fournie par Reuters 23/03/2026 à 11:16

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

23 mars - ** Les actions cotées en bourse des sociétés d'extraction d'argent ont baissé en début de marché, suivant la chute des prix du métal GOL/

** L'argent au comptant XAG= a baissé de 6% à 63,66 dollars l'once, alors que l'escalade du conflit au Moyen-Orient a ravivé les craintes d'inflation et augmenté les attentes de taux d'intérêt mondiaux plus élevés

** Hecla Mining HL.N et Coeur Mining CDE.N en baisse de 7 % et 7,7 %, respectivement

** Les sociétés minières canadiennes: Endeavour Silver

EDR.TO , EXK.N chute de 6,1%; Silvercorp Metals SVM.TO ,

SVM.N en baisse de 6,6%

** Abrdn Physical Silver Shares ETF SIVR.P en baisse de 6,4% et iShares Silver Trust ETF SLV.P en baisse de 5,7%

Valeurs associées

Argent
65,38 USD Six - Forex 1 -5,40%
COEUR MINING
17,680 USD NYSE -3,20%
ENDEAVOUR SILVER
11,290 CAD TSX -5,44%
ENDEAVOUR SILVER
8,225 USD NYSE -5,41%
HECLA MINING
17,195 USD NYSE -2,33%
SILVERCORP METAL
12,520 CAD TSX -3,91%
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