Les mineurs australiens atteignent un niveau record grâce à la fermeté des prix du minerai de fer et du cuivre
06/01/2026 à 01:58

6 janvier - ** Les actions des sociétés minières australiennes .AXMM augmentent de 2% pour atteindre un niveau record

** Le sous-indice suit la hausse des prix mondiaux du minerai de fer qui ont augmenté en raison d'une forte demande

IRONORE/

** Les prix du cuivre ont également atteint un niveau record suite à une grève dans une mine chilienne, d'autres MET/L

** Le plus grand sidérurgiste australien, BlueScope Steel

BSL.AX augmente de 21,8 %, son plus haut niveau depuis le 3 octobre 2008, après avoir reçu une offre de rachat de 8,8 milliards de dollars de SGH SGH.AX et de Steel Dynamics

STLD.O .

** BSL est le plus grand gagnant du sous-indice

** Parmi les géants du secteur, Rio Tinto RIO.AX gagne 1,3% tandis que BHP Group BHP.AX augmente de 1%

** AXMM a gagné près de 40% en 2025, sa meilleure année depuis 2016

