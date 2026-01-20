Les métaux critiques bondissent alors que Trump intensifie sa poussée pour le contrôle du Groenland

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

(Mises à jour)

20 janvier - ** Les actions de la société minière Critical Metals CRML.O font un bond de 9,4 % à 19,3 $ avant le marché ** Le président américain Donald Trump a intensifié au cours du week-end ses efforts pour arracher au Danemark, membre de l'Otan, la souveraineté sur le Groenland

** La CRML a une présence stratégique au Groenland

** Par ailleurs, la société de courtage Clear Street a relevé son objectif de cours pour CRML de 14 $ à 20 $

** Alors que la rhétorique récente de l'administration Trump sur le Groenland et les considérations tarifaires ont accru l'attention sur les mineurs de terres rares, "l'appréciation du prix de l'action de CRML ces derniers temps est due aux progrès spécifiques de l'entreprise pour son plan minier au projet Tanbreez au Groenland", déclare Tim Moore, analyste de Clear Street

** La société a déclaré la semaine dernière qu'elle pourrait construire une raffinerie avec un partenaire saoudien pour traiter les terres rares provenant de sa mine Tanbreez prévue au Groenland ** Reuters a rapporté en octobre que des représentants de l'administration Trump ont discuté d'une prise de participation dans CRML

** A la dernière clôture, l'action a augmenté de plus de 150% en janvier