Les mesures fiscales concernant les obligations indiennes visent à stimuler les flux de capitaux étrangers et à renforcer la candidature du pays à l'intégration dans un indice mondial

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* Les allègements fiscaux et les mesures prises par l'Inde ont entraîné un afflux de 1 milliard de dollars d'investissements obligataires étrangers et une baisse des rendements

* Les mesures visant à renforcer l'attrait de la dette indienne pourraient réduire les coûts d'emprunt à terme

* Les gestionnaires d'actifs mondiaux estiment que ces réformes renforcent les arguments en faveur de l'intégration de l'Inde dans les indices obligataires mondiaux

par Nimesh Vora et Dharamraj Dhutia

La décision de l'Inde d'exonérer les étrangers de l'impôt sur les obligations d'État et d'élargir l'accès au marché de la dette devrait rendre le pays plus attractif pour les investisseurs étrangers, catalyser de nouveaux afflux de capitaux et renforcer ses arguments en faveur de son inclusion dans les indices mondiaux.

Vendredi, les décideurs politiques ont dévoilé un ensemble de mesures de grande envergure visant à attirer les capitaux étrangers tout en soutenant la monnaie et les balances extérieures, mises à rude épreuve par la hausse des prix du pétrole.

Ils ont supprimé les retenues à la source et les impôts sur les plus-values pour les investissements étrangers en obligations d'État, élargi l'éventail des titres disponibles sans limites d'investissement et mis en place des incitations pour encourager les banques à lever des dépôts en devises auprès d'Indiens non résidents et les entreprises à recourir à des emprunts à l'étranger.

Cette série de mesures, mises en place en réponse au choc pétrolier qui a frappé les actifs indiens, commence à ramener les investisseurs étrangers sur un marché jusqu’alors négligé, dans un contexte de volatilité croissante des taux mondiaux.

« Nous pensons que ces changements vont bouleverser les flux de dette », a déclaré Jennifer Taylor, responsable de la dette des marchés émergents et des stratégies systématiques sur titres à revenu fixe chez State Street Investment Management, qui gère environ 5 600 milliards de dollars d'actifs.

Le rythme des entrées de capitaux étrangers s'est accéléré depuis l'introduction de ces mesures, avec plus d'un milliard de dollars de dette publique achetée en seulement trois séances. Avant cette annonce, 1,6 milliard de dollars avaient été achetés depuis le début de l'année.

Les rendements des obligations d'État ont baissé de 10 à 30 points de base sur l'ensemble de la courbe, les échéances les plus courtes enregistrant les baisses les plus importantes.

La suppression des taxes rend les obligations d'État indiennes plus attractives en termes relatifs, a déclaré M. Taylor, ajoutant que ces mesures devraient stimuler la participation étrangère sur l'ensemble de la courbe des taux et réduire les coûts d'emprunt à terme.

Certains investisseurs ont estimé que ces réformes pourraient s'avérer plus déterminantes à long terme en ouvrant la voie à l'intégration de l'Inde dans des indices de référence mondiaux plus larges en matière de dette, ce qui entraînerait des flux de capitaux plus durables et plus prévisibles.

Niel Clement, gestionnaire de portefeuille pour les titres à revenu fixe des marchés émergents chez BNP Paribas Asset Management, qui gère plus de 1 600 milliards d'euros (1 850 milliards de dollars) d'actifs, a déclaré que ces mesures élargiraient les opportunités pour les investisseurs étrangers, redirigeraient les flux vers le marché onshore et donneraient un élan constructif à la candidature de l'Inde pour son inclusion dans l'indice Bloomberg Global Aggregate.

Bloomberg Index Services devrait solliciter l'avis des investisseurs dans le courant du mois pour savoir si les obligations d'État indiennes doivent être ajoutées à son indice obligataire mondial phare.

M&G Investments, qui gère environ 376 milliards de livres sterling (503,4 milliards de dollars) d'actifs, a déclaré que les exonérations fiscales avaient renforcé l'attrait à court terme des titres d'État indiens.

La société a ajouté que l'inclusion dans l'indice Bloomberg constituerait un facteur encore plus important d'afflux de capitaux, à l'instar de l'entrée de l'Inde dans l'indice de dette des marchés émergents de JPMorgan.

Dans les semaines qui ont précédé la mise en œuvre des réductions d'impôts, le ministre indien des Finances a rencontré des responsables de la banque centrale afin de faire pression pour une intégration dans l'indice Bloomberg, a déclaré mardi un responsable gouvernemental.

« Nous considérons que les mesures annoncées visant à faire face aux pressions sur le compte de capital ont permis de rétablir efficacement le contrôle politique », a déclaré Low Guan Yi, responsable des titres à revenu fixe asiatiques chez M&G Investments.

« Grâce aux mesures prises pour soutenir la stabilité macroéconomique, nous voyons des opportunités d’investissement alors que l’Inde continue de se démarquer des autres marchés obligataires émergents dont la flexibilité politique est plus limitée. »

UBS Asset Management, qui affiche une position neutre à sous-pondérée sur les titres à revenu fixe indiens, a déclaré que les mesures prises par la Banque centrale indienne (RBI) témoignaient d'une approche constructive visant à élargir l'accès au marché et qu'elles encourageraient davantage d'investissements étrangers à terme.

« L'Inde occupe une place importante dans l'indice local des marchés émergents; nous l'examinons donc en permanence comme option d'investissement », a déclaré Shamaila Khan, responsable des titres à revenu fixe des marchés émergents et de la région Asie-Pacifique chez UBS Asset Management.

RISQUES LIÉS À LA DEVISE ET À L'ÉNERGIE

Les investisseurs ont toutefois averti que, même si ces mesures renforçaient l’attrait de la dette indienne, les perspectives d’afflux de capitaux étrangers resteraient étroitement liées à l’évolution de la roupie.

« Le principal problème pour les investisseurs étrangers reste la devise », a déclaré Rong Ren Goh, responsable des stratégies macroéconomiques et thématiques pour les titres à revenu fixe asiatiques chez Eastspring Investments, qui gère environ 250 milliards de dollars, ajoutant que les investisseurs attendront probablement des signes plus clairs de stabilité de la roupie avant d’augmenter leurs allocations.

Le rythme récent de la dépréciation de la roupie a entamé l'attrait de la dette indienne en termes de carry trade, tandis que la hausse des prix de l'énergie a accentué la pression, a-t-il déclaré.

L' INR=IN e de la roupie a reculé de 5,86 % depuis le début de l'année, se classant juste derrière la roupie indonésienne comme la devise la moins performante d'Asie, bien qu'elle ait connu un léger répit depuis les mesures fiscales sur les obligations; elle s'établissait dernièrement à 95,16 pour un dollar.

Les économistes de Citi ont fortement révisé leurs prévisions concernant la balance des paiements de l'Inde pour l'exercice fiscal en cours, un revirement qui, selon eux, devrait soutenir la roupie. Ils tablent désormais sur un excédent de 5 milliards de dollars, contre un déficit de 60 milliards de dollars prévu initialement.

D'autres investisseurs ont averti que le contexte général pour les obligations restait difficile, compte tenu de la forte volatilité des taux d'intérêt mondiaux et des pressions inflationnistes liées aux prix de l'énergie.

« Le contexte général d'investissement pour les obligations reste difficile, compte tenu de la recrudescence de la volatilité des taux d'intérêt sur de nombreux marchés et du passage d'une politique monétaire accommodante à une politique restrictive en réponse aux pressions inflationnistes liées aux prix de l'énergie et des denrées alimentaires », a déclaré M. Low, de M&G Investments.

(1 $ = 0,8660 euro)

(1 $ = 0,7469 livre)