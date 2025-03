Les mesures de relance devraient limiter les baisses de taux de la BCE (Nomura)

(AOF) - L'annonce budgétaire "bazooka" de l'Allemagne et le paquet de mesures de l'UE attendu après le sommet d'urgence "devraient stimuler la croissance économique et l'inflation, et limiter la marge de manœuvre de la BCE en matière de réduction des taux d'intérêt", annonce Nomura. Selon la société, le rythme de la croissance économique de la zone euro "pourrait être accéléré de 0,2 point de pourcentage par trimestre d'ici la fin de l'année 2026". "Nous avons relevé notre profil d'inflation d'un peu moins pour l'année prochaine" ajoute-t-elle.

"L'effet inflationniste de l'assouplissement budgétaire devrait être plus important en 2027", souligne Nomura.

"Nous avons également supprimé deux baisses de taux de notre profil de la BCE", ajoute le gérant. "Nous avions initialement prévu quatre baisses de taux cette année" "mais nous n'en voyons plus que deux - en mars et en juin - pour un taux final de 2,25 % d'ici le milieu de l'année".