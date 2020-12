Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Les membres de l'Opep+ se réuniront le 4 janvier Reuters • 13/12/2020 à 21:43









LE CAIRE, 13 décembre (Reuters) - L'Organisation des pays exportateurs de pétrole et ses alliés, désignés sous le nom d'Opep+, se réuniront le 4 janvier pour examiner la réaction du marché à leur décision d'augmenter leur production de 500.000 barils par jour à partir de janvier, a annoncé dimanche le ministre algérien de l'Energie, cité par l'agence de presse nationale. Abdelmadjid Attar s'exprimait à l'issue d'une réunion virtuelle de l'Organisation des pays arabes exportateurs de pétrole. (Hesham Abdul Khalek, version française Jean-Philippe Lefief)

