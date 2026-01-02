Les meilleurs fonds spéculatifs dirigés par D.E.Shaw, Bridgewater et Balyasny ont enregistré des gains importants en 2025

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

(Changement de l'identifiant de D.E. SHAW-RESULTS pour une histoire plus large) par Nell Mackenzie, Ateev Bhandari et Anirban Sen

Les grands fonds multigestionnaires, dont D.E. Shaw, Balyasny Asset Management, Bridgewater Associates et Point72 Asset Management, ont généré pour la plupart des gains à deux chiffres en 2025, reflétant une année optimiste pour l'industrie des fonds spéculatifs qui a été soutenue par un rallye boursier alimenté par l'IA.

Les deux fonds phares de D.E. Shaw ont produit des rendements à deux chiffres, a déclaré vendredi à Reuters une source proche du dossier, reflétant des gains similaires observés parmi leurs principaux homologues multi-stratégies au cours d'une année de volatilité record.

Le fonds Oculus de la société a généré un rendement net d'environ 28,2 % pour l'année et a réalisé un rendement net annualisé de 14,4 % depuis sa création en 2004, a déclaré la source.

Le Composite Fund de D.E. Shaw, qui est son plus grand fonds multi-stratégies, a généré un rendement net d'environ 18,5 %, avec un rendement net annualisé de 12,9 % depuis sa création en 2001, a déclaré la source.

Fondée en 1988, D.E. Shaw gérait plus de 85 milliards de dollars au 1er décembre à travers des stratégies d'investissement en fonds spéculatifs, sur les marchés privés, en classes d'actifs multiples et en actions actives.

Balyasny, cofondée en 2001 par Dmitry Balyasny, a enregistré des gains de 16,7 % au cours de l'année, tandis que Point72 de Steve Cohen a produit un rendement de 16,5 %, selon deux sources proches du dossier.

UNE ANNÉE EXCEPTIONNELLE POUR LES MEILLEURS FONDS

Les meilleurs fonds multigestionnaires ont globalement enregistré des gains importants l'année dernière, aidés principalement par une forte performance du marché boursier américain qui a été stimulée par l'euphorie autour des actions axées sur l'intelligence artificielle. Les gestionnaires de fonds ont également bénéficié des guerres commerciales menées par le président américain Donald Trump , qui ont déclenché une volatilité sur les marchés des obligations et des devises. Les grands fonds spéculatifs macroéconomiques mondiaux investissent généralement dans des actions, des obligations, des devises et des matières premières.

"Dans l'ensemble, l'année a été bonne pour les fonds spéculatifs, toutes stratégies confondues, avec une génération d'alpha décente et une reconnaissance de la part des allocataires", a déclaré Vanessa Bogaardt, responsable mondiale de l'introduction de capitaux et du financement principal chez Bank of America BAC.N .

"Les actifs des fonds spéculatifs atteignent des sommets historiques, soutenus par des entrées nettes dans le secteur. Le sentiment des allocataires à l'égard des fonds spéculatifs reste positif, et nous voyons de nombreuses opportunités à explorer en 2026", a-t-elle ajouté. L'indice de référence S&P 500 .SPX a progressé d'environ 16 % l'année dernière, passant d'un niveau record à la mi-février à un niveau proche du marché baissier au début du mois d'avril, puis à de nouveaux records en décembre.

La volatilité - alimentée en grande partie par les politiques commerciales, fiscales et géopolitiques de Trump - a permis aux bureaux de transactions de Wall Street d'engranger des bénéfices, car le remaniement actif des portefeuilles a créé des arbitrages de prix. Bridgewater Associates, fondée par le milliardaire Ray Dalio et actuellement dirigée par le directeur général Nir Bar Dea, a affiché les bénéfices les plus élevés de ses 50 ans d'histoire. Son fonds phare Pure Alpha a fait un bond de 34 % en 2025 pour prendre la tête du peloton des meilleurs fonds multistratégies qui exploitent ce que l'on appelle des "pod shops", c'est-à-dire des équipes de traders qui supervisent plusieurs classes d'actifs, dont les actions, les matières premières et les obligations. L'AQR Capital Management de l'investisseur milliardaire Cliff Asness a réalisé des gains annuels de 19,6 % dans sa stratégie Apex multi-stratégies et de 18,6 % dans sa stratégie alternative Helix, axée sur le suivi des tendances, a déclaré une autre source à Reuters vendredi. Certaines sociétés de premier plan, dont Millennium et Citadel, ont toutefois été à la traîne de leurs plus grands homologues, après avoir été plombées au premier semestre par les politiques commerciales de l'administration Trump .

Millennium a gagné 10,5% au cours de l'année, tandis que le fonds phare Wellington de Citadel a affiché un rendement de 10,2%, selon deux sources proches du dossier. Le rendement net annualisé à long terme de Citadel depuis sa création en 1990 s'élevait à environ 19 %, a déclaré l'une des sources.