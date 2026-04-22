Les meilleurs atouts des éditeurs de logiciels risquent de ne pas suffire face aux craintes croissantes liées à l'IA

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto)) par Aditya Soni et Deborah Mary Sophia

Salesforce CRM.N devrait annoncer sa croissance trimestrielle la plus rapide depuis trois ans, mais les analystes estiment que cela pourrait ne pas suffire, car les craintes que l'intelligence artificielle décime les fabricants de logiciels ont sapé la confiance des investisseurs dans l'industrie.

Les directeurs généraux de logiciels, tels que Marc Benioff de Salesforce, ont tenté de rassurer les actionnaires en affirmant que les données propriétaires, les décennies d'expérience en entreprise et les offres d'intelligence artificielle internes maintiendraient la fidélité des clients, même si les outils d'intelligence artificielle de sociétés telles qu'Anthropic empiètent sur les tâches juridiques, de marketing et de service à la clientèle.

Mais cela n'a pas empêché la chute du secteur, l'indice des logiciels et des services ayant perdu environ 16 % depuis le début de l'année, sous-performant largement la hausse de 3,2 % de l'indice S&P 500.

* ServiceNow NOW.N donnera le coup d'envoi des résultats des principales sociétés de logiciels en tant que service mercredi, suivi par Workday WDAY.O et Salesforce probablement en mai.

* Selon les analystes interrogés par LSEG, Wall Street s'attend à ce que le chiffre d'affaires de Salesforce au premier trimestre ait augmenté de 12,5 % pour atteindre 9,83 milliards de dollars, soit sa croissance la plus rapide en 13 trimestres.

* Mais la croissance des bénéfices de l'entreprise, qui est l'une des plus agressives en matière d'IA avec sa plateforme d'agents autonomes Agentforce, devrait ralentir pour atteindre son niveau le plus bas depuis près de trois ans en raison de l'augmentation des coûts.

* Dans le même temps, ServiceNow devrait afficher une croissance trimestrielle du chiffre d'affaires légèrement plus rapide, à savoir 21,1 %, tandis que le chiffre d'affaires de Workday devrait augmenter à un rythme légèrement plus lent, à savoir 12,4 %.

* "D'un point de vue boursier à court terme, rien de ce que les sociétés (de logiciels) annoncent ce trimestre ou le trimestre prochain ne peut vraiment réfuter ce scénario baissier à long terme", a déclaré Joe Maginot, gestionnaire de portefeuille chez Madison Investments.

* "Il s'agit d'une question plus existentielle sur la manière dont les choses vont évoluer au cours des trois, quatre, cinq prochaines années, voire plus."

* Les experts s'attendent à ce que les fabricants de logiciels utilisent les résultats pour montrer de manière plus agressive comment l'IA stimule les revenus, à quel point leur adoption est large et s'ils aident à conserver les clients.

* "L'occasion est là pour de nombreux opérateurs historiques de réussir, d'autant plus que le déploiement de l'IA dans les entreprises prendra de nombreuses années", ont déclaré les analystes de Bernstein.