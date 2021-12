Les meilleures IPO sur le marché français en 2021

(Crédits photo : Adobe Stock - )

Un grand nombre d'entreprises sont entrées en bourse sur Euronext cette année 2021, dont certaines ont été couronnées de succès. Café de la Bourse vous a préparé un condensé des introductions en bourse les plus réussies. Retrouver notre palmarès des meilleures IPO de l'année sur Euronext Paris.

Action OVH

Date de l'introduction en bourse : 15 octobre 2021

Prix de cotation : 18,50 euros

Valeur lors de l'entrée en bourse : 3,5 milliards d'euros

L'IPO OVH Cloud a été l'opération boursière la plus importante de l'année dans l'hexagone. Quelques semaines après le feu déclaré dans ses data center et en quête de nouvelles ressources pour sa croissance, le fournisseur de cloud tricolore OVH s'est introduit en bourse le 15 octobre dernier. Pour son premier jour de cotation, l'action OVH cote à 18,50 euros, en bas de sa fourchette de valorisation (18-20€).

OVH termine sa première journée en clôturant à 19,70 € et en ayant levé près de 400 millions d'euros. Avec cette levée de fonds, OVH espère bien se positionner comme l'acteur cloud garantissant la souveraineté française de cette technologie.

L'action OVH a clôturé la séance du vendredi 17 décembre à 21,20 euros, 14 % au-dessus de son cours d'introduction.

Action Kumulus Vape

Date de l'introduction en bourse : 27 mai 2021

Prix de cotation : 9,50 euros

Valeur lors de l'entrée en bourse : 27 millions d'euros

La société Kumulus Vape, basée à Corbas, est l'un des leaders français du vapotage. Elle commercialise des cigarettes électroniques et des “e-liquides” pour proposer une alternative à la consommation de tabac. Aujourd'hui elle compte un des meilleurs catalogues du marché avec pas loin de 6 000 références produits et 150 marques.

L'IPO Kumulus Vape est un large succès : elle a été sur souscrite de près de trois fois (la demande d'actions a donc été trois fois supérieure au nombre d'actions proposées) et Kumulus Vape a pu lever 5,5 millions d'euros.

Le prix d'introduction était fixé à 9,50 euros et l'action Kumulus Vape se négociait à 10,60 euros à la clôture du premier jour de cotation.

L'action Kumulus Vape clôturait à 10,50 euros le vendredi 17 décembre, 10 % au-dessus du prix d'introduction.

Action Waga energy

Date de l'introduction en bourse : 26 octobre 2021

Prix de cotation : 23,50 euros

Valeur lors de l'entrée en bourse : 499 millions d'euros

Après six ans d'existence, l'entreprise spécialiste du retraitement du gaz de décharge s'est introduite sur Euronext Paris le mercredi 27 octobre et a levé 110 millions d'euros pour accélérer son développement en France et à l'international.

Waga Energy valorise les gaz issus de la fermentation de l'enfouissement des déchets et permet d'éviter le rejet de millions de tonnes de dioxyde de carbone et de méthane dans l'atmosphère.

L'offre a été sursouscrite 4 fois et le premier jour de cotation s'est terminé à 26,20 euros pour l'action Waga Energy, en hausse de 11,4 %.

Le cours de bourse de l'action Waga Energy affichait 27,50 euros à la clôture des marchés du vendredi 17 décembre, en hausse de 17 % par rapport à son prix d'introduction.

Action Grolleau

Date de l'introduction en bourse : 30 novembre 2021

Prix de cotation : 9,50 euros

Valeur lors de l'entrée en bourse : 27 millions d'euros

La société Grolleau est un acteur majeur des infrastructures des territoires intelligents (aka Smart Territory). Grolleau est entrée en bourse avec succès à la fin du mois de novembre pour renforcer ses positions sur ses trois marchés porteurs : l'urbain, l'industrie et les télécoms. L'action Grolleau a été sursouscrite 2 fois et 8 millions d'euros ont été levés. Le cours de l'action Grolleau terminait la première journée de cotation en hausse, à 9,64 euros.

Le vendredi 17 décembre, l'action Grolleau clôturait à 9,04 euros, en légère baisse de 4 % par rapport à son prix d'introduction.

Action Toosla

Date de l'introduction en bourse : 15 décembre 2021

Prix de cotation : 2,85 euros

Valeur lors de l'entrée en bourse : 15,6 millions d'euros

Toosla est un loueur de véhicules haut de gamme 100 % digital, fondé en 2016. L'entreprise Toosla s'est introduite en bourse le 15 décembre en réalisant une levée de fonds de 5,4 millions d'euros (après exercice de la clause d'extension). L'offre a été sursouscrite 1,6 fois. Le prix de l'action Toosla a été fixé à 2,85 euros, en bas de la fourchette de valorisation (2,85-3,85 euros).

L'action Toosla a terminé son premier jour de cotation du vendredi 17 décembre à 3,11 euros, en hausse de 9 %.

Source des images : Freepik

Retrouvez également cet article initialement publié sur Café de la Bourse