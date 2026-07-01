Les méga-transactions alimentent un volume record de fusions-acquisitions, tandis que les conseils d'administration voient grand en matière de rachats d'entreprises

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* Les données révèlent que 47 opérations supérieures à 10 milliards de dollars ont été réalisées, pour un montant total de 1.300 milliards de dollars

* Les annonces mondiales de fusions-acquisitions ont augmenté de 48 % par rapport à l'année précédente, pour atteindre 2.800 milliards de dollars

* Le secteur technologique arrive en tête avec 649 milliards de dollars de transactions annoncées au premier semestre

par Anousha Sakoui, Echo Wang et Kane Wu

Une vague de “méga-opérations” de plus de 10 milliards de dollars a propulsé les fusions-acquisitions mondiales à des niveaux records au premier semestre 2026, selon les données de LSEG, certaines entreprises ayant profité d’un contexte réglementaire plus favorable pour conclure ce que les conseillers qualifient d’“opérations de rêve”.

La valeur totale des opérations annoncées a atteint 2.800 milliards de dollars au cours des six premiers mois, soit une hausse de 48 % par rapport à la même période de l’année précédente et le total le plus élevé depuis le début des statistiques de LSEG en 1980. Toutefois, le nombre d’opérations annoncées a reculé de 9 % pour s’établir à 24.000 depuis le début de l’année 2026, son plus bas niveau depuis six ans. Les opérations de grande envergure ont dominé le marché: 47 d’entre elles, d’une valeur supérieure à 10 milliards de dollars, ont totalisé plus de 1.300 milliards de dollars et représenté près de 50 % des volumes mondiaux, un record historique, selon les données de LSEG. Cela en fait le premier semestre le plus solide jamais enregistré pour ce type de méga-opérations, parmi lesquelles figuraient la fusion de NextEra Energy avec Dominion Energy, d’une valeur de 66,8 milliards de dollars , et l’acquisition de Cursor par SpaceX, d’une valeur d’environ 60 milliards de dollars .

“Les entreprises ont fait preuve d’une résilience extraordinaire face à la volatilité géopolitique, monétaire, macroéconomique et même microéconomique”, a déclaré Jay Hofmann, co-responsable des fusions-acquisitions pour l’Amérique du Nord chez JPMorgan.

Les financements “sont disponibles en volume”, a-t-il ajouté, ce qui permet aux entreprises d’acquérir les actifs nécessaires “pour s’adapter au changement et se placer dans la meilleure position possible pour l’avenir”.

Ivan Farman, codirecteur des fusions-acquisitions mondiales chez Bank of America, a expliqué que la forte dynamique observée dans le haut de gamme et la dynamique plus modérée dans le bas de gamme “reflètent une opinion de plus en plus répandue selon laquelle une opération de 1 à 3 milliards de dollars prend autant de temps qu’une opération de plus grande envergure; ainsi, lorsqu’une opportunité de transaction majeure se présente, les entreprises y voient le moment d’agir”.

Les investisseurs accordent une grande importance à la taille et à la spécialisation des entreprises, ont indiqué les banquiers.

“Les grandes entreprises, qui disposent de retranchements plus solides et d’un avantage concurrentiel plus important, se négocient à des multiples bien plus élevés que les petites entreprises”, a déclaré Farman. “Des opérations longtemps envisagées, voire rêvées, font désormais l’objet d’un véritable élan, les directeur général et les équipes de direction les présentant activement à leurs conseils d’administration.”

En effet, certains spécialistes des fusions-acquisitions sont si optimistes, malgré les turbulences géopolitiques, qu’ils estiment que l’activité pourrait bien dépasser le pic des fusions-acquisitions de 2021, enregistré après la pandémie, les entreprises tirant parti d’obstacles réglementaires moins nombreux. Les décideurs politiques européens ont proposé de réformer la réglementation afin de permettre la création de champions locaux, et les banquiers indiquent que l’administration Trump semble ouverte aux grandes fusions américaines. En Asie, les entreprises japonaises disposant d’importantes liquidités devraient multiplier les opérations, encouragées par les révisions proposées du code de gouvernance japonais qui soulignent la nécessité d’une utilisation efficace de la trésorerie.

“La dynamique a en fait commencé à s’accélérer en coulisses au cours des six dernières semaines, avec un nombre croissant de transactions stratégiques transfrontalières en cours de préparation”, a déclaré Jan Weber, responsable des fusions-acquisitions pour l’Europe, le Moyen-Orient et l’Afrique chez Morgan Stanley.

“On a l’impression que de nombreux indicateurs sont au vert pour une recrudescence des fusions-acquisitions et que les conseils d’administration estiment qu’ils doivent agir. Je pense sincèrement que nous nous dirigeons vers un nouveau pic”, a ajouté Weber.

Ed Wittig, co-responsable des fusions-acquisitions pour la région Asie-Pacifique chez Goldman Sachs, a indiqué que les entreprises se concentraient sur la croissance.

“Les synergies suscitent un vif enthousiasme, et les marchés récompensent celles qui sont bien mises en œuvre”, a-t-il ajouté. Les banquiers ont également fait état d’un nombre record de scissions d’entreprises, moteur des transactions, les sociétés cherchant à s’adapter à l’évolution de la dynamique sectorielle, comme la scission prévue par Comcast de NBCUniversal, la scission en trois entités de Honeywell et la cession d’Unilever ULVR.L Foods à McCormick & Co MKC.N .

“Le marché a plus que jamais du mal à accepter les entreprises qui sont excessivement diversifiées”, a déclaré Akeel Sachak, responsable mondial du secteur de la consommation chez Rothschild & Co. “Il fut un temps où la diversification était saluée comme un moyen d’atténuer les risques, mais aujourd’hui, les investisseurs se montrent plus prudents car elle engendre une complexité excessive et un manque de concentration de la part de la direction.”

LA TECHNOLOGIE DOMINE

Le financement des acquisitions a été abondant au premier semestre, les émissions mondiales d’obligations d’entreprises notées “investment grade” s’élevant à 3.400 milliards de dollars, soit une hausse de 10 % en glissement annuel et le total le plus élevé depuis le début des statistiques de LSEG.

Le secteur technologique est resté le plus actif au niveau mondial en matière de transactions, avec 649 milliards de dollars de transactions annoncées au premier semestre, selon les données de LSEG.

“L’IA ou les secteurs connexes à l’IA constituent la moitié de l’équation, en particulier aux États-Unis. L’autre moitié est le volet HALO: actifs lourds, faible obsolescence, grandes infrastructures et grandes industries qui perdureront quel que soit l’impact de l’IA”, a déclaré Sam Newhouse, vice-président mondial du pôle Fusions-acquisitions et capital-investissement chez Latham & Watkins.

Les fusions-acquisitions transfrontalières ont atteint 893 milliards de dollars au premier semestre 2026, soit une hausse de 62 % par rapport à l’année précédente et le meilleur début d’année depuis 2018. Les États-Unis ont été la cible privilégiée, représentant 25 % des transactions transfrontalières, suivis de près par le Royaume-Uni.

“De plus en plus d’entreprises britanniques se tournent vers l’extérieur, et le Royaume-Uni n’est plus seulement la cible d’acquisitions”, a déclaré Kirshlen Moodley, responsable des fusions-acquisitions au Royaume-Uni chez BNP Paribas.